Sieben Tipps, damit Sie souverän bei KI-Themen mitreden können

Meine Kollegen und ich beschäftigen uns tagtäglich mit KI-Technik, hören den KI-Fachleuten zu und übersetzen ihre Aussagen dann in eine klare, verständliche Sprache mit wichtigem Kontext. Ich habe einige der besten KI-Journalisten in der Branche gebeten, ihre besten Tipps zu teilen, wie man selbstbewusst über KI spricht. Auf diese sieben Dinge sollten Sie achten.

1. Machen Sie sich keine Sorgen, ob Sie dumm klingen

"Die Tech-Industrie ist nicht gut darin, sich selbst klar zu erklären, obwohl sie darauf besteht, dass große Sprachmodelle die Welt verändern werden. Wenn Sie damit Probleme haben, sind Sie nicht allein“, sagt Nitasha Tiku, Tech-Kultur-Redakteurin bei der Washington Post. Dazu sei es auch wenig hilfreich, dass die Gespräche über KI mit Fachausdrücken gespickt sind. "Halluzination" ist eine schicke Umschreibung dafür, dass ein KI-System sich Dinge ausdenkt. Und "Prompt-Ingenieure" sind einfach Leute, die wissen, wie sie mit der KI sprechen müssen, um das zu bekommen, was sie wollen.

Tiku empfiehlt, sich YouTube-Erklärungen zu Konzepten und KI-Modellen anzusehen. "Lassen Sie die KI-Influencer links liegen und schauen Sie sich lieber die unauffälligeren Moderatoren an, wie zum Beispiel Computerphile", sagt sie. "IBM Technology ist großartig, wenn Sie etwas Kurzes und Einfaches suchen. Es gibt keinen Kanal, der sich an Gelegenheitsbeobachter richtet, aber er kann helfen, den Prozess zu entmystifizieren."

Egal, wie man über KI spricht, einige Leute werden sich darüber aufregen. "Manchmal hat man das Gefühl, dass sich die Welt der KI in Fangemeinden aufgespalten hat, in denen alle aneinander vorbeireden und an ihren Lieblingsdefinitionen und -vorstellungen festhalten", sagt Will Douglas Heaven, leitender Redakteur für KI-Themen bei MIT Technology Review. "Finden Sie heraus, was KI für Sie bedeutet, und bleiben Sie dabei."

2. Seien Sie genau, über welche Art von KI Sie sprechen

"Im öffentlichen Diskurs wird KI oft als eine Sache behandelt, aber in Wirklichkeit ist KI eine Sammlung von hundert verschiedenen Dingen", sagt Karen Hao, ehemalige Redakteurin bei MIT Technology Review, heute Redakteurin für Technik und Gesellschaft in China beim Wall Street Journal.

Hao zufolge ist es hilfreich, zu unterscheiden, über welche Funktion von KI man spricht, um eine differenziertere Konversation führen zu können: Spricht man über natürliche Sprachverarbeitung und Sprachmodelle oder über Computer Vision? Oder über verschiedene Anwendungen, wie Chatbots oder Krebserkennung? Wenn Sie sich nicht sicher sind, finden Sie hier gute Definitionen verschiedener praktischer Anwendungen von künstlicher Intelligenz.

Wenn man von KI als einer einzigen Sache spricht, wird die Realität der Technologie verschleiert, sekundiert Billy Perrigo vom Time Magazine. "Verschiedene Modelle können unterschiedliche Dinge tun, die unterschiedlich auf dieselben Aufforderungen reagieren und die alle auch ihre eigenen Vorlieben haben", sagt er.

3. Bleiben Sie realistisch

"Die beiden wichtigsten Fragen für neue KI-Produkte und -Tools lauten einfach: Was können sie und wie können sie es?", sagt James Vincent, leitender Redakteur bei The Verge. In der KI-Community gibt es derzeit einen Trend, über die langfristigen Risiken und das Potenzial von KI zu sprechen. Es ist leicht, sich von hypothetischen Szenarien ablenken zu lassen und sich vorzustellen, was die Technologie in der Zukunft tun könnte, aber für Diskussionen über KI ist es besser, pragmatisch zu bleiben und sich auf das Tatsächliche konzentriert, nicht auf das "Was wäre wenn...‘", fügt Vincent hinzu.

Der Technologiesektor neigt auch dazu, die Fähigkeiten seiner Produkte überzubewerten. "Seien Sie skeptisch, seien Sie zynisch", sagt TR-Redakteur Heaven. Das ist besonders wichtig, wenn man über AGI oder künstliche allgemeine Intelligenz (artificial general intelligence) spricht, womit in der Regel Software gemeint ist, die so intelligent wie ein Mensch ist (was auch immer das an sich bedeutet). "Wenn etwas wie schlechte Science-Fiction klingt, ist es das vielleicht auch", fügt er hinzu.

4. Passen Sie Ihre Erwartungen an

Sprachmodelle, die KI-Chatbots wie ChatGPT antreiben, "halluzinieren" oft oder denken sich Dinge aus. Das kann für Menschen ärgerlich und überraschend sein, aber es ist ein fester Bestandteil ihrer Arbeitsweise, sagt Madhumita Murgia, Redakteurin für künstliche Intelligenz bei der Financial Times.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass Sprachmodelle keine Suchmaschinen sind, die "richtige" Antworten finden, und dass sie nicht über unendliches Wissen verfügen. Es handelt sich um prädiktive Systeme, die die wahrscheinlichsten Wörter generieren, wenn man die Frage und alles, worauf sie trainiert wurden, berücksichtigt, ergänzt Murgia.

"Das bedeutet nicht, dass sie nichts Originelles schreiben können ... aber wir sollten immer damit rechnen, dass sie ungenau sind und Fakten fälschen. Wenn wir das tun, fallen die Fehler weniger ins Gewicht, weil wir unsere Verwendung und ihre Anwendungen entsprechend anpassen können", sagt sie.