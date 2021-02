Inhaltsverzeichnis Siri konkret: So erleichtert die Sprachassistentin die Nutzung von Apple-Geräten 1. Siri auf mehreren Geräten nutzen

2. „Hey Siri“ reagiert nicht



3. Namen neu lernen



4. Siri personalisieren



5. In sieben Sprachen übersetzen



6. Text vorlesen lassen

7. Infos zu Wetter und mehr erhalten



8. Aktuelle Nachrichten abspielen



9. Aktienkurse abfragen



10. Währungen umrechnen



11. Spiel des Wissens

1. Siri auf mehreren Geräten nutzen

Viele Anwender nutzen nicht nur ein Apple-Gerät, sondern neben einem iPhone etwa auch Watch und HomePod. Wenn man Siri über den Sprachbefehl „Hey Siri“ aktiviert, reagiert normalerweise automatisch das Gerät, welches den Befehl am besten versteht. Wenn sich ein HomePod in der Nähe befindet, hat dieser Priorität.

Oftmals reicht es, ein Gerät aktiv zu nutzen, also bei einem iPhone dieses in die Hand zu nehmen und die Phrase zu sprechen, um Siri darauf zu wecken. Umgekehrt legen Sie ein iPhone oder iPad einfach mit der Bildschirmseite nach unten, damit es „Hey Siri“-Rufe ignoriert. Sollte das bei Ihnen nicht klappen, haben Sie eventuell die Option „Immer auf Hey Siri achten“ in den Einstellungen unter Bedienungshilfen/Siri aktiviert.

Um Siri gezielt auf einem bestimmten Gerät anzusprechen, halten Sie auf einer Apple Watch kurz die Krone gedrückt, auf einem iPhone oder iPad die Seitentaste oder den Home-Button, auf einem Mac wählen Sie Siri in der Menüleiste rechts, und auf einem HomePod legen Sie den Finger auf die berührungsempfindliche Fläche. Das empfiehlt sich auch beim Kennenlernen von Siri, um nicht immer „Hey Siri“ rufen zu müssen. In den zahlreichen kommenden Beispielen haben wir die Aktivierungsphrase weggelassen.