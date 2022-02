Inhaltsverzeichnis Smart Home: Apple HomeKit einfach um nicht-zertifiziertes Zubehör erweitern Welche HomeKit-Lücken sich inoffiziell schließen lassen

HOOBS ist Homebridge in einfach HOOBS einrichten, anpassen und bedienen HOOBS-Plugins hinzufügen Anwendungsbeispiele Fazit

Apples Smart-Home-Ökosystem HomeKit bietet für viele Anwendungsbereiche wie Heizen, Licht und Überwachung eine brauchbare Auswahl an Komponenten und Funktionen. Geht es um die Umsetzung komplexerer Gestaltungsideen, stoßen Nutzer aber schnell an Grenzen. Mit der Software Homebridge lassen diese sich verschieben – besonders einfach mit dem Plug-and-Play-Ansatz "Homebridge out of the box" (HOOBS). Wir zeigen Schritt für Schritt, wie Sie HOOBS in Betrieb nehmen, nicht zertifizierte Komponenten und Funktionsergänzungen koppeln und damit in Apples Home-App sechs beispielhafte Smart-Home-Szenarien realisieren, die ab Werk nicht möglich wären.

Welche HomeKit-Lücken sich inoffiziell schließen lassen

Im Vergleich zu Amazon Alexa und Google Home lässt der Metadienst so manche Gerätekategorie aber vermissen – Küchengeräte und Saugroboter etwa. Zudem scheuen immer noch viele Hersteller den Aufwand einer Apple-Prüfung. Das begrenzt die Zahl der HomeKit-kompatiblen Komponenten in einigen Bereichen erheblich. Selbst bei Allerweltsprodukten wie smarten Outdoor-Zwischensteckern ist das der Fall.

Die HOOBS Box ist eine Homebridge-Fertiglösung mit Raspi und grafischer Oberfläche, die im Heimnetzwerk die Brücke zwischen HomeKit und nicht-zertifiziertem Zubehör schlägt. (Bild: Berti Kolbow-Lehradt)

Zudem stoßen Nutzer schnell auf störende Restriktionen. So gesteht Ihnen Apple ab Werk nicht zu, eigene Push-Nachrichten zu definieren und nicht zertifiziertes Zubehör von Drittherstellern an zertifizierten Gateways zu nutzen. Daher ist es offiziell bisher nicht möglich, mit der Hue-Bridge gekoppelte Dritthersteller-Birnen auch in HomeKit zu verwenden.