Inhaltsverzeichnis Smart Home: So bauen Sie Regeln für die automatische Musikwiedergabe Teilen von Zugangsdaten Standortbasierte Musikwiedergabe Türklingel und Musik koppeln Lautstärke automatisch regeln Tor-Alarm, Wiedergabeprotokoll, Lichtsteuerung HomeKit startet Playlist per NFC-Tag Fazit

Mit Musik lässt sich die eigene Laune schnell verbessern. Im Smart Home gelingt das bestenfalls automatisch, denn mit Automatiken spielt zu Hause der passende Song zur richtigen Zeit. Und zwar genau so, wie Ihnen gerade zumute ist.

In den folgenden Beispielen erklären wir Ihnen, wie Sie mit Amazon Alexa und Apple HomeKit die jeweils kompatiblen Streaming-Dienste einbinden. Zusätzlich nennen wir Automationsideen für Spotify und den WLAN-Lautsprecherspezialisten Sonos. Beide sind mit besonders vielen Smart-Home-Plattformen kompatibel. Um mit dem Anbieter-Duo auch ausgefallene Szenarien umzusetzen, kommen die Automationsdienste IFTTT und Olisto in den folgenden Beispielen zum Einsatz.

Schritt für Schritt zeigen wir, wie Sie sich nach der Rückkehr nach Hause mit Wunschmusik begrüßen lassen, hoffentlich immer die Türklingel hören oder die Musik den Staubsaugroboter übertönt. Ebenso verraten wir, wie HomeKit-Fans in einem Haushalt persönliche Lieblingshits per NFC-Tag starten und die Lautstärke automatisch justieren lassen, damit nachfolgenden Musikfans nicht die Ohren klingeln. Fußballfans können sich nach dem Einrichten einer weiteren Regel musikalisch über Tore ihrer Lieblingsmannschaft informieren lassen und mit automatischen Spotify-Tagebüchern gerät kein Newcomer-Ohrwurm mehr in Vergessenheit.