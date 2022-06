Inhaltsverzeichnis Smart Home: Wie Sie Ihren 3D-Drucker mobil überwachen OctoPrint-Integration installieren Kamerabild einfügen Artikel in Make Magazin 2/2022 lesen

Seien Sie mal ehrlich: Sie haben doch sicher auch schon Ihren 3D-Drucker unbeaufsichtigt arbeiten lassen, obwohl in den Bedienungsanleitungen und der einschlägigen Literatur ständig davor gewarnt wird. Wer hat auch schon Zeit/Lust, zehn oder mehr Stunden bei der kleinen Kunststoffspritze auszuharren? Aktuelle Geräte sind zwar recht zuverlässig, trotzdem bleibt da immer so ein mulmiges Gefühl.

In einem Smart Home, das von Home Assistant gesteuert und bewacht wird, sollte der elektronische Wächter auch die Aufsicht über den Drucker übernehmen. Dadurch können Sie sich nicht nur jederzeit und überall die aktuellen Druckerdaten (Temperaturen, Druckfortschritt etc.) auf dem Smartphone anzeigen lassen – der Home Assistant kann Sie auch bei einer Fehlermeldung des Druckers per Smartphone-Alarm darauf aufmerksam machen.

In diesem Artikel erfahren Sie, was Sie dafür an zusätzlicher Soft- und Hardware benötigen und wie Sie alles installieren. Ich setze dabei voraus, dass Sie Ihr Smart Home bereits funktionstüchtig eingerichtet haben. Außerdem sollte Ihr 3D-Drucker über einen OctoPrint-Druckserver erreichbar sein. Eine Anleitung dazu gab es in dem Artikel "Komfortdrucker".