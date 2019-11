Inhaltsverzeichnis Smart: Pi meldet Bewegungen per Telegram-Bot Bewegungssensor Kamera Raspbian-Basis-Konfiguration Telegram-Bot Bewegungsmelder-Software Artikel in Make Magazin 4/2019 lesen

Übliche Bewegungsmelder, wie man sie im Baumarkt kaufen kann, sind nicht besonders smart; sie können zwar Bewegungen zuverlässig erkennen und die angeschlossenen Lampen ein- und nach einstellbarer Zeit wieder ausschalten, mehr aber auch nicht. Spätestens wenn man Philips-Hue-Leuchten verwendet, sind sie überfordert: Die Hue-Lampen müssen permanent mit Strom versorgt werden, um sie über die App oder beispielsweise Alexa steuern zu können. In dem Moment, in dem der Bewegungsmelder die Lampe elektrisch vom Netz trennt, ist sie nicht mehr mit der Bridge verbunden und kann per App nicht mehr geschaltet werden.

Eine einfache fertige Lösung ist beispielsweise der Philips-Außenbewegungsmelder. Er kann über die App konfiguriert werden und die Leuchten steuern. Die Lampen bleiben dauerhaft mit der Bridge verbunden und können jederzeit per App gesteuert werden.

Eine preiswertere Eigenbau-Lösung auf Basis eines Raspberry Pi Zero kann durchaus noch weitere Aufgaben übernehmen. So kann man dank des Mini-CSI-Ports ganz einfach eine Kamera anschließen und Bilder oder Videos bei Bewegung machen. Dank einer Verbindung mit dem Internet sind auch Benachrichtigungen auf dem Handy oder PC bei Bewegungen kein Problem.