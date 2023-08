Inhaltsverzeichnis Smart TVs mit abonnierbaren und kostenlosen Streamingdiensten im Test Homescreen aufräumen Spachsteuerung und Displaytechnik Einzelbesprechungen Fazit Testtabelle Artikel in c't 20/2023 lesen

Lineares Fernsehen ist heute nur eine von vielen Anwendungen am Smart TV. Viele Zuschauer streamen TV-Inhalte lieber aus den Mediatheken der TV-Sender oder holen sich Filme von Netflix & Co. auf den großen Schirm. Außerdem schwappt gerade ein neues Streaming-Modell aus den USA herüber: Werbefinanzierte Streaming-Plattformen (Free Ad-supported Streaming TV, FAST), die für die Nutzer kostenlose Inhalte bereitstellen.

Solche Dienste zeigen inzwischen auch hierzulande verkaufte Smart TVs. So bewirbt Amazon für seine neuen TVs mit Fire OS außer Amazon Prime seinen FAST-Dienst freevee. Dieser tarnt sich in den Kanallisten als Prime Video Channels und streamt auch laufende TV-Inhalte von ZDF und ARD; die allerdings mit großem Zeitversatz und in sehr niedriger Auflösung.

Samsung hat mit Samsung TV Plus eine eigene FAST-Plattform im Angebot, die diverse Kanäle anderer Anbieter kuratiert, etwa DAZN, FIFA+ oder Pluto TV. LG integriert seine werbefinanzierte IPTV-Plattform LG Channels, hinter der Xumo steht, ein Joint Venture der US-Kabelnetzbetreiber Charter Communications und Comcast (Mutter von NBC Universal und Sky). Über LG Channels sind mittlerweile gut 250 Kanäle abrufbar sind, darunter viele von Pluto TV und Rakuten TV. Im April gab LG bekannt, dass sich die Nutzerzahlen der LG Channels gegenüber dem Vorjahr verdreifacht hätten, blieb konkrete Zahlen aber schuldig.