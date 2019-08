Inhaltsverzeichnis Smarte Beleuchtung: Mit Apps mehr aus Philips Hue herausholen iConnectHue Hue Essentials Fazit

Wer vernetzte und per App steuerbare Lampen verwenden will, ist längst nicht mehr nur auf Philips Hue angewiesen. Mittlerweile gibt es zahlreiche mehr oder weniger kompatible Alternativen, die prinzipiell mit dem Philips System über den Zigbee-Standard zusammenarbeiten und sich somit in bestehende Installationen einbinden lassen. Das Problem: Mit der offiziellen App bekommt man sie nicht an das zentrale Steuerelement angebunden, die Hue-Bridge.

Philips erlaubt es allerdings Dritten auf die Lampensteuerung zuzugreifen und so gibt es zahlreiche Alternativen für die Verwaltung des Hue-System für iOS und Android. Die Apps binden nicht nur Leuchten von Drittanbietern ein, sondern bieten auch Zugang zu vielen weiteren Funktionen. So holen sie mehr aus dem Zubehörprogramm heraus, binden zusätzliche Bridges ein, bieten umfangreichere Zeitsteuerung, eine Lichtautomatisierung oder eine schicke Ansteuerung per Musik

Aus dem riesigen Angebot an alternativen Apps, haben wir uns die im Ansatz sehr ähnlichen Alternativen iConnectHue für iOS und Hue Essentials für Android heraus gegriffen. Sie vereinen nicht nur die meisten Funktionen in einer Software, sie haben auch am ehesten das Potential die Standard-App zu ersetzen.