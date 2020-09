Inhaltsverzeichnis Smarte Outdoor-Zwischenstecker für Garten und Balkon im Vergleich AVM FritzDECT 210: Viele Funktionen, wenig Anschluss Meross MSS620HK Luminea SF-475 und SF-550.avs Innogy SmartHome Zwischenstecker Ledvance Smart+ Outdoor Plug Zigbee Fazit Testtabelle

Im Garten oder auf dem Balkon lassen sich Lichtketten und Leuchten, Pumpen und andere Geräte bequem per App, Sprache oder Sensorautomatik steuern – sofern sie vernetzt sind. Mit einem smarten Zwischenstecker für den Außeneinsatz können Sie diese Möglichkeit nachrüsten. Zeitschaltuhren und einfache Fernbedienungen werden somit überflüssig.

Die Auswahl smarter Outdoor-Zwischenstecker ist noch klein. Wir stellen Ihnen sechs Modelle von fünf Anbietern vor. Drei davon – die von AVM, Innogy und Ledvance – sind an Gateways ihrer Hersteller oder solche mit spezifischen Funkstandards gebunden. Echte Wahlfreiheit besteht nur bei drei WLAN-Steckdosen von Meross und Luminea, die sich ohne zusätzliche Schaltzentrale betreiben lassen. Was können sie und welches Modell deckt am besten Ihren Bedarf? Der Vergleich zeigt es.

Alle Modelle sind dank robuster Gehäuse und entsprechender Dichtungen vor eindringendem Schmutz geschützt, auch Rasensprenger oder Regenschauer können ihnen nichts anhaben. Fünf Modelle können jeweils nur einen Verbraucher aufnehmen, einzig die Meross MSS620 bietet zwei Anschlüsse. Die smarten Outdoor-Zwischenstecker von Meross und Ledvance bieten dank Anschlusskabeln eine gewisse Freiheit bei der Platzierung, die vier anderen Modelle müssen Sie hingegen direkt in eine Steckdose stecken. Befindet sich letztere in einer engen Nische oder einem anderweitig schlecht zugänglichen Bereich, wird die Installation und Bedienung direkt am Gerät schwierig.