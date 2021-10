Inhaltsverzeichnis Smartes Alarmsystem: ESP32-CAM mit Alexa-App oder Web-Interface steuern Software Hardware Anbindung an Alexa Web-Interface Artikel in Make Magazin 5/2021 lesen

Mit nur wenigen Bauteilen ist dieses Alarmsystem schnell gebaut. Neben der Alexa-Integration unterstützt es die Alarmierung per Telefonanruf und das Versenden von E-Mails mit angehängtem Bild. Wichtig sind dabei sowohl die gute Bedienbarkeit als auch die Vermeidung von Fehlalarmen. In diesem Projekt nutze ich ein Infrarot-Bewegungserkennungsmodul, um mögliche Einbrecher zu erkennen. Es ist zudem möglich, das System einfach um Tür- und Fenstersensoren zu erweitern – zum Beispiel mit batteriebetriebenen ESP12-Modulen im Deep-Sleep-Modus, die Alarme per WLAN an die ESP32-CAM melden. Der Schaltplan und das Programm sind in meinem Github zu finden.

Das Alarmsystem basiert auf der Espalexa-Bibliothek, die ein Philips-Hue-Gerät emuliert, sodass es im Netzwerk von Amazons Sprachassistentin erkannt wird. Dadurch kann das Alarmsystem über Alexa-Sprachbefehle ein- und ausgeschaltet werden. Das hat sich als sehr bequem und praktisch erwiesen.

Alternativ kann das System über die Alexa-App oder ein Web-Interface gesteuert werden. Wie schon im Projekt zur Gesichtserkennung kommt der URL-Trigger-Service von www.virtualsmarthome.xyz zur Anwendung. Hier nutze ich ihn jedoch, um Alarm-Routinen zu starten, wie einen Alarmsound abzuspielen oder das Licht zu schalten.