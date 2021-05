Inhaltsverzeichnis Smartes Licht für draußen: Garten, Terrasse und Balkon mit Funklampen beleuchten Wichtigste Voraussetzung: Funkempfang WLAN, ZigBee oder Bluetooth Produktauswahl: Eine Frage des Systems Fazit

Mit smarter Beleuchtung können Sie nicht nur den Wohnbereich bequem und stimmungsvoll in Szene setzen. Auch für draußen gibt es ein immer größeres Angebot an Wand- und Wegeleuchten, LED-Streifen und Schaltzubehör. Ob einfach nur in warmem und neutralem Weiß oder in den vielen Farbnuancen des RGB-Spektrums: Per App- und Sprachbefehl passen Sie das Licht aus der Ferne bequem Ihrer Stimmung an. Alternativ überlassen Sie das Zeitschaltplänen oder Sensorautomatiken.

Als Einsatzorte kommen Garten, Balkon und Terrasse in Betracht. Ist dort bereits Licht vorhanden, lässt sich eine Nachrüstung mit vernetzten Produkten handwerklich einfach realisieren. Weil die Fernsteuerung über eingebaute Funkchips erfolgt, braucht smarte Beleuchtung nicht mehr Stromanschlüsse, Schraubverbindungen und Stellfläche als die vorhandene Technik.

Je weiter weg vom Wohnbereich Sie eine Fläche smart beleuchten wollen, desto mehr Augenmerk müssen Sie auf ausreichend starken Funkempfang legen. Wir erklären, was zu beachten ist, damit alles zusammenpasst und die Schaltbefehle stets ihr Ziel erreichen. Außerdem stellen wir die relevanten Produktkategorien für smartes Outdoor-Licht vor und geben Tipps, wie Sie sich ein gut harmonierendes und erweiterbares Beleuchtungssystem zusammenstellen.