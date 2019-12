Inhaltsverzeichnis So bringen Sie Ordnung ins Passwort-Chaos Kein automagischer Algorithmus Schritt 1: Das richtige Bewusstsein schaffen Schritt 2: Den Passwort-Manager installieren Schritt 3: Die Passwort-Datenbank anlegen Schritt 4: Die zehn wichtigsten Passwort-Einträge hinzufügen Schritt 5: Weitere Accounts finden und eintragen Schritt 6: KeePass mit dem Browser verknüpfen Schritt 7: Ein Backup anlegen

Oder {5O? Wie endete noch das Passwort für den alten Windows-Rechner? Opa Günthers Passwörter stehen auf einem Post-it am Rand vom Monitor. Er benutzt für alle Webseiten dasselbe. An den Monitor sollte vielleicht auch das WLAN-Passwort hin, sonst muss man dauernd unter den Router gucken. Aber wo stand eigentlich das Kennwort von diesem Kundenportal? Und mit welcher E-Mail war man da angemeldet…

Stopp! Es ist gar nicht so einfach, im Passwort-Chaos den Durchblick zu behalten. Man ist bei dutzenden Diensten angemeldet, die ein sicheres Kennwort verlangen – Groß- und Kleinbuchstaben, Ziffern, Sonderzeichen. Gleichzeitig solle man für jeden Dienst ein anderes Passwort verwenden. Diese Regeln machen Passwörter sicher, aber verwirren: Keiner behält all diese Daten im Kopf.

Die gute Nachricht: Sie können Ordnung in diesen vermeintlich unbeherrschbaren Wust aus Passwörtern bringen. Dafür müssen Sie nur Schritt-für-Schritt vorgehen und unserer Anleitung folgen. Als Resultat liegt eine Datenbank auf Ihrem Rechner, in der Sie Ihre Passwörter übersichtlich und sicher verwalten. Alle Passwörter sind verschieden, so können Sie schnell reagieren, wenn Kriminelle mal wieder Passwörter eines Unternehmens erbeuten. Dank Erweiterungen für den Browser werden viele Anmeldefelder automatisch ausgefüllt, Sie sparen sich lästige Tipparbeit. Alte Konten-Karteileichen haben Sie aussortiert und über ein Backup sind Sie gegen Datenverlust abgesichert.