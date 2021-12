Inhaltsverzeichnis So digitalisieren Sie Dokumente mit Einzugscannern unter Linux Welchen Scanner nutzen? Gebrauchte Geräte Geräteerkennung Scansoftware Suites Fazit Artikel in c't 1/2022 lesen

Wer größere Mengen an Akten, Briefen und Rechnungen aus der Papierform in ein zeitgemäßeres digitales Archiv überführen will, braucht einen Einzugscanner, der mehrere Einzelblätter automatisch digitalisieren kann. Ein Flachbettscanner wäre dazu viel zu mühsam, besonders bei doppelseitig bedruckten Vorlagen.

Auch was die Qualität und die Nachbearbeitung angeht, unterscheiden sich Dokumentenscans grundlegend von etwa Fotoscans. Indirekt erwachsen daraus Schwierigkeiten für Linux-Nutzer: Während sich viele Flachbettscanner auch unter Linux leicht einbinden lassen, gilt das für Einzugsscanner nicht – vor allem nicht für viele aktuelle Modelle.

Auf den folgenden Seiten zeigen wir, mit welchen es trotzdem klappt.