Inhaltsverzeichnis So finden Sie den passenden Lautsprecher: Bauart, Umfeld, Leistung Nennimpedanz

Leistung Abstrahlprinzip Die Umgebung berücksichtigen Höhe und Entfernung bedenken Fazit

Mit den richtigen Lautsprechern sorgen Sie nicht nur während des Filmabends für eine optimale Klangkulisse. Auch beim Musikhören macht sich die Wahl der Boxen bemerkbar. Anders als bei einem Verstärker oder Fernseher sind die technischen Daten kein verlässlicher Gradmesser dafür, ob ein Lautsprecher klanglich gut in Ihr Wohnzimmer passt. Wir zeigen, worauf Sie abgesehen davon vor dem Kauf achten sollten – damit sich das vermeintliche Klangwunder am Ende nicht als Bahnhofströte entpuppt.

Ob Sie auf der Suche nach einem Paar Lautsprechern für einen Stereo-Aufbau, zusätzlichen Lautsprechern zum Ausbau Ihrer Surround-Anlage oder nur einem Bluetooth-Lautsprecher sind, hat auf die grundlegenden Fragen keine Auswirkungen: Wo soll der Lautsprecher stehen? Wie viel Platz ist vorhanden? Ist er allein für den Klang zuständig oder soll er eine Rolle in einem bestehenden Aufbau spielen? Geht es um Letzteres: Welche Rolle ist konkret für ihn vorgesehen?

In dem Artikel gehen wir davon aus, dass alle weiteren notwendigen Komponenten bereits vorhanden sind respektive Sie schon eine Wahl bezüglich des Receivers oder Verstärkers getroffen haben. Zwar können Sie nahezu jeden Lautsprecher an ein beliebiges Modell anschließen, für einen reibungslosen Betrieb gilt es aber einige wenige Aspekte zu beachten. Planen Sie den Aufbau eines 5.1-Lautsprechersystems, müssen Receiver oder Verstärker die entsprechenden Anschlüsse bereitstellen – gleiches gilt für Dolby-Atmos- und DTS:X-Setups. Stehen die Lautsprecher unterschiedlich weit weg vom Zuhörer, sollte es eine Möglichkeit zur Anpassung der Laufzeitverzögerung geben. Die sorgt dafür, dass der Schall der verschiedenen Lautsprecher trotz unterschiedlich langer Wege gleichzeitig am Ohr des Zuhörers ankommt.