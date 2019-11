Inhaltsverzeichnis So finden Sie den richtigen 3D-Drucker Universaldrucker – ein Traum

Die Maker-Szene erlebt den zweiten 3D-Druck-Boom. Das liegt zum einen an einer riesigen Menge fertiger Druckdateien, die über Internetseiten wie beispielsweise Thingiverse.com frei zugänglich sind. Zum anderen aber auch an deutlich einsteigerfreundlicherer Konstruktions-Software wie zum Beispiel dem Online-Tool Tinkercad. Geräte-Einstiegspreise von etwas über 100 Euro für einen chinesischen Drucker-Bausatz brachten erneut das Funkeln in die Augen von Bastlern und Makern zurück. Wenn man 200 bis 300 Euro und einiges an Selbstbauarbeit investiert oder ab etwa 500 Euro einen fertigen Drucker kauft, bekommt man bei den heute zur Verfügung stehenden Druckmaterialien auch eine gute Druckqualität. Genug Gründe, über eine Anschaffung nachzudenken.

Kurzinfo 3D-Druckverfahren

Vor- und Nachteile der 3D-Drucker-Bauformen

Auswahlkriterien beim Kauf

Verkäufer bei den einschlägigen technischen Kaufhäusern oder Internet-Angebote machen uns mit den kunstvollsten Druckobjekten liebend gerne den Mund wässrig. Doch wenn man dann mal nachfragt, welcher Drucker denn nun der beste sei, oder gar eine Beratung für seine jeweils ganz speziellen Anforderungen wünscht, ist schnell das Ende der Fahnenstange erreicht.

Wir wollen daher die Fakten zum Thema 3D-Drucker leicht verdaulich zubereiten und Ihnen servieren, damit Sie Antworten bekommen auf Fragen wie: Welche Druck-Verfahren gibt es? Welche Funktionen sind nützlich? Was können die Geräte und, fast noch wichtiger, was können sie nicht? Welches Gerät ist geeignet für das, was ich vorhabe? Was bedeuten die Angaben in den zahlreichen (Internet-)Angeboten? Eine Auswahl an für Maker interessanten 3D-Druckern, die auf dem Markt sind, haben wir zusammengestellt.