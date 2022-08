Inhaltsverzeichnis So funktioniert Cloud-Deployment mit GitHub Actions Deployment mit den Cloud Run Actions Workflow-Jobs und Abhängigkeiten Der Deploy-Toolbox-Container im Workflow Fazit Artikel in iX 9/2022 lesen

Das Deployment, also das Bereitstellen einer laufenden Applikation für die Anwender, ist der abschließende Schritt in der CI/CD-Kette unseres Tutorials. Genau wie die in den vorhergehenden beiden Teilen des Tutorials besprochenen Schritte, der Bau eines Container-Images und dessen Bereitstellung auf einer Container-Registry, wiederholt er sich bei jeder neuen Version, sollte also ebenfalls automatisiert werden. Der erste Teil unseres Tutorials dreht sich um den Einstieg in GitHub Actions und der Zweite um die Container-Registries.

Je nach Zielsystem kann das Deployment mit einer aufwendigen individuellen Anpassung an dessen Infrastruktur einhergehen, selbst wenn die Anwendung im Container läuft. Für einen schnellen Einstieg bietet sich Cloud Run der Google Cloud Platform an, eine Serverless Platform as a Service, die zustandslose Container-Images bereitstellen kann.

Die Infrastruktur ist inklusive Netzwerkkonfiguration bis hin zum DNS-Eintrag und weiterer Parameter vorkonfiguriert. Deshalb genügt ein einziger Befehl für die Bereitstellung einer Applikation. Außerdem bezahlt man lediglich die genutzten Ressourcen und nicht etwa vorgehaltene Speicherkapazität oder Rechenkraft, was Cloud Run zumindest für Testzwecke kostengünstig macht.