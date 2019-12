Inhaltsverzeichnis So geht's: Mac, iPhone und iPad richtig absichern 1. Betriebssysteme aktuell halten

2. System Integrity Protection (SIP) einschalten

3. Den Rechner auf Befall prüfen BadUSB, Erpressungs-Trojaner, Freigaben, App-Start Online-Banking, riskante Apps, Berechtigungen, Jailbreaks, Updates Manipulierte Dateien, Office-Makros, Cloud-Dateien Sicheres Surfen und E-Mail-Tracking Fernzugriff, Festplattenverschlüsselung, Firewall, Router, 2FA Artikel in Mac & i 6/2019 lesen

Kaum eine Woche vergeht, an dem nicht neue Sicherheitslücken unter macOS oder iOS bekannt werden. Die gute Nachricht: Man kann als Anwender einiges tun, um seine Geräte und Systeme stark abzusichern – mit überschaubarem Aufwand. In 30 Tipps zeigen wir Schritt für Schritt, was dabei jeweils zu tun und zu beachten ist.

1. Betriebssysteme aktuell halten

Die wichtigste Maßnahme, um Mac, iPhone oder iPad möglichst gut abzusichern, ist die zeitnahe Installation von Betriebssystem-Updates. Die bringen nicht nur neue Funktionen, sondern schließen in aller Regel auch Sicherheitslücken.

Ob Ihr Mac auf dem neuesten Stand ist, erfahren Sie am einfachsten über die Systemeinstellung "Softwareupdate". Sie checkt, ob ein Update zur Verfügung steht, das Sie dann mit einem Klick laden und installieren können.