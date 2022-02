Inhaltsverzeichnis So geht's: Serienbriefe mit Apple Pages, Numbers und JavaScript erstellen kurz & knapp

Serienbriefe für Nicht-Programmierer

Alternativen zu Apples Skripteditor Apples Skripteditor Wie ein Serienbrief entsteht Bausteine zusammensetzen und ein Ausblick Artikel in Mac & i 1/2022 lesen

Früher konnte Pages automatisch Serienbriefe aus Adressen generieren. Seit der Generalüberholung im Jahr 2013 fehlt die Funktion jedoch. Entsprechend besteht weiterhin Bedarf an einer Automatisierung, etwa um diese wichtige Funktion nachzurüsten. Hier empfiehlt sich besonders JavaScript, das vielen geläufig ist und in einigen Punkten mehr bietet als das altgediente AppleScript. Apple nennt seine Implementierung „JavaScript for Automation“, häufig als JXA abgekürzt.

Wir zeigen im Folgenden, wie Sie mit JavaScript leicht selbst Serienbriefe mit Numbers und Pages erzeugen können. Um den Code verstehen zu können, sollten Sie Grundkenntnisse in JavaScript besitzen. Zum Nachschlagen spezieller Funktionen bietet sich das Mozilla Developer Network an, das (unter anderem) JavaScript umfassend und zum Teil auf Deutsch dokumentiert. Einen ersten Einstieg in JXA finden Sie in Mac & i 3/2016, Seite 144, und einen mehrteiligen Programmierkurs zu JavaScript im c’t-Sonderheft Programmieren 2014 ab Seite 6.

kurz & knapp

Viele Mac-Programme bieten eine Schnittstelle, die man neben AppleScript auch mit JavaScript ansprechen kann. Apple nennt diese Technik „JavaScript for Automation“ (JXA).

Mit einem JXA-Script können Sie die nach Version ’09 aus iWork entfernte Serienbrief-Funktion nachrüsten.

Sie benötigen außer dem Skript nur ein Pages-Dokument mit Platzhaltern und eine Numbers-Tabelle mit Ersetzungstexten.

Das Skript erzeugt pro Adressat eine PDF-Datei, in der alle Platzhalter durch die gewünschten Werte ersetzt sind.

Es zeigt zudem, wie man auf JXA-Objekte einer Anwendung in gewohnter Weise zugreift.

Zum Schreiben von JavaScript-Code auf dem Mac können Sie den im Ordner Dienstprogramme mitgelieferten Skripteditor benutzen. Erzeugen Sie ein neues Dokument und stellen Sie anschließend oben links die Sprache von „AppleScript“ auf „JavaScript“. Aktivieren Sie zudem am unteren Rand das Protokoll (Listensymbol oder Cmd + 3), um Meldungen beim Ausführen des Skripts zu sehen. Dieser zweite Schritt erleichtert die Fehlersuche erheblich. Im Editor können Sie ein Skript direkt durch Anklicken des Play-Buttons oder via Cmd + R ausführen. Ein Klick auf das Hammersymbol oder Cmd + K prüft den Code auf Syntaxfehler und erstellt eine schlichte Syntaxeinfärbung. Für komplexere Aufgaben ist der Skripteditor jedoch nicht besonders komfortabel (siehe „Alternativen zu Apples Skripteditor“).