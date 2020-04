Inhaltsverzeichnis So gestalten Sie Diashows mit iMovie: Wie die Fotos laufen lernen Bilder vorbereiten

iMovie vorbereiten

Projekt anpassen

Hohe Auflösung erzwingen

Medien importieren

Musik hinzufügen Die richtige Untermalung Schöne Effekte Artikel in Mac & i 13/2019 lesen

Die Fotos-App von Apple erzeugt zwar bewegungsreiche Diashows – ob die Effekte jedoch passen, bleibt meist dem Zufall überlassen. iMovie eignet sich besser dafür, kennt es doch zahlreiche konfigurierbare Effekte und erlaubt die Arbeit mit mehreren Audiospuren. Wir zeigen am Beispiel des Reiseberichts einer Antarktis-Tour, wie Sie mit Apples kostenlosem Videoschnittprogramm Bilderstrecken eindrucksvoll präsentieren.

Bilder vorbereiten

Bevor Sie mit der Dramaturgie beginnen, stellen Sie zunächst die passende Fotoauswahl zusammen. Wir gehen davon aus, dass Ihre Bilder bereits in der Fotos-App vorliegen. Öffnen Sie diese und versammeln Sie alle Aufnahmen, die für Ihr Projekt infrage kommen, in einem Album. In der Momente-Ansicht sind Ihre Medien chronologisch sortiert, so dass Sie die Motive eines Ereignisses besonders einfach markieren können: Klicken Sie das erste passende Bild an, halten Sie dann die Shift-Taste gedrückt und klicken Sie auf das letzte Foto der Reise.

Entfernen Sie bei Bedarf einzelne Aufnahmen von der Auswahl, indem Sie bei gedrückter Cmd-Taste auf unpassende Motive klicken. Anschließend erzeugen Sie via Ablage-Menü ein „Neues Album aus Auswahl“ (Cmd + N). Es erscheint in der linken Spalte im Bereich „Meine Alben“ – Sie können es gleich benennen, beispielsweise mit „Antarktis-Reise“.