Inhaltsverzeichnis So sichern Sie Ihre WordPress-Website optimal ab Name des Administrator-Kontos ändern Anzahl der Login-Versuche beschränken Grundinstallation absichern Konfigurationsdatei von WordPress anpassen Vor der Installation – Plugins überprüfen

Laut einer Statistik von W3Techs mit Stand vom Dezember 2020 wird WordPress auf über 39 Prozent aller Websites weltweit eingesetzt. Betrachtet man nur die Websites, die mithilfe eines CMS verwaltet werden, ergibt dies einen Marktanteil von knapp 64 Prozent.

Eine solche marktbeherrschende Position macht die Lösung auch sehr interessant für Angreifer. Laut Google werden tägliche mehrere Tausend Websites kompromittiert. Dies hat für die Betreiber neben dem möglichen Datendiebstahl noch weitere Folgen: erkennt Google die gehackte Website, wird diese inklusive aller enthaltenen Webseiten aus dem Suchindex entfernt und auf eine schwarze Liste gesetzt.

Zusätzlich wird Ihnen durch die Sicherungsmaßnahmen der Web-Browser eine zusätzliche Warnmeldung vor dem Aufruf der Website angezeigt. Besucher werden somit in jedem Fall einen großen Bogen um diese Website machen. Damit es erst gar nicht so weit kommt, haben wir in diesem Workshop zahlreiche Maßnahmen für Sie zusammengestellt, um Ihr CMS vor feindlichen Attacken zu schützen.