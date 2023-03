Inhaltsverzeichnis Softwareentwicklung: C# 11 im Praxiseinsatz Fields und Properties als Pflichtmitglieder Strukturen mit automatischen Standardwerten, Zeichenketteniterale Zeichenumbrüche in Interpolationsausdrücken Statische abstrakte Mitglieder in Schnittstellen Neue generische mathematische Operationen Mustervergleich für Listen Elemente aus Mengenklassen extrahieren Artikel in iX 3/2023 lesen

Die elfte Version von Microsofts wichtigster Programmiersprache ist mit .NET 7 im November 2022 erschienen. Der Artikel zeigt den Einsatz der wichtigsten neuen Sprachfeatures an einigen Beispielen.

Mit C# 11.0 gibt es für .NET-Typen die Sichtbarkeit (Scope) file zusätzlich zu den bisher bekannten public , private , protected , internal , protected internal und private protected . Mit dem neuen Schlüsselwort file versehene Schnittstellen, Klassen, Strukturen, Enumerationen, Delegates und Records sind nur innerhalb der Datei sichtbar, in der sie deklariert werden. Für eingebettete Typen ist file nicht erlaubt.

Dr. Holger Schwichtenberg Dr. Holger Schwichtenberg ist Chief Technology Expert bei der MAXIMAGO-Softwareentwicklung. Mit dem Expertenteam bei www.IT-Visions.de bietet er zudem Beratung und Schulungen im Umfeld von Microsoft-, Java- und Webtechniken an. Er hält Vorträge auf Fachkonferenzen und ist Autor zahlreicher Fachbücher.