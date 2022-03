Inhaltsverzeichnis Softwareentwicklung: Hybride Apps mit Blazor Desktop unter Windows erstellen Schrittweise Modernisierung Keine Restriktionen durch Sandbox Blazor Server als weitere Option Gemeinsamer Anwendungszustand Ressourcenzugriff leicht gemacht Fazit Artikel in iX 4/2022 lesen

Microsoft spricht mit seiner neuesten Blazor-Variante mit dem Zusatz "Desktop" Entwickler von Windows-Desktop-Anwendungen an, die mit Windows Forms oder Windows Presentation Foundation (WPF) programmieren. Microsoft will dieser Zielgruppe ermöglichen, Anwendungen schrittweise zu modernisieren.

Mit Blazor Desktop programmieren Entwickler eine hybride Anwendung mit einer Mischung aus nativer Rahmenanwendung und Weboberfläche mit HTML und CSS.

Platzhirsch in diesem Markt ist Electron von GitHub. Während bei Electron die Rahmenanwendung auf Node.js basiert und damit – ebenso wie die eingebettete Webanwendung – JavaScript oder TypeScript verwendet, arbeiten Entwickler in Blazor Desktop komplett mit .NET und C#.