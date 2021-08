Inhaltsverzeichnis Softwareentwicklung: Künstliche Intelligenz im Unit Testing Einen hohen Wirkungsgrad anstreben KI und Testeffizinz Wartung von Testsuiten und Ausblick Fazit Artikel in iX 8/2021 lesen

Unit Testing ist eine sinnvolle und notwendige Tätigkeit in modernen Softwareprojekten. Um die manuelle Testzeit zu verringern und laufend Feedback durch Softwaretests zu gewährleisten, hat sich die Testautomatisierung und das Schreiben von Unit-Tests in der Praxis bewährt. Für eine gute Erweiterbarkeit und Qualität der Software ist jedoch eine hohe Anzahl an Tests in guter Qualität nötig, die zudem permanent gewartet werden müssen.

Allerdings schenken IT-Projekte Unit-Tests trotz ihrer Wichtigkeit nur mäßige Beachtung. Testfälle sind in der Regel gar nicht oder nur in schlechter Qualität vorhanden. Mit künstlicher Intelligenz lassen sich Aufgaben automatisieren, die Entwickler als repetitiv und langweilig wahrnehmen, die klassische Automatisierungsansätze derzeit jedoch nicht übernehmen können. Dies führt dazu, dass nicht nur die Akzeptanz von Unit Testing unter Entwicklern, sondern automatisch auch die Qualität der Testfälle steigt.

Obwohl es eine gute Unit-Test-Suite Softwareteams ermöglicht, bei steigender Komplexität eine effiziente Entwicklung aufrechtzuerhalten, widmen Softwareentwickler dem Thema in der Praxis oft nicht die nötige Aufmerksamkeit. Das Problem dabei ist, dass der Prozess des Unit Testing mit allerlei Hindernissen und Unzufriedenheit einhergeht.