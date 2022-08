Inhaltsverzeichnis Sommer, Sonne, Überhitzung: So schützen Sie den PC vor dem Hitzeausfall Verhalten ändern Putzen bis in die letzte Ecke Systemeinstellungen anpassen

Manch Sommerliebhaber freut sich über das mediterrane Klima, aber einige PC-Spieler haben bei solchen Temperaturen nur wenig Freude an ihrem Hobby. Denn moderne Gaming-Hardware verschlingt gehörige Mengen Energie, die nicht nur in hübsche Grafik, sondern auch Abwärme umgewandelt wird. Wenn eine High-End-Grafikkarte alleine bereits 300 Watt und mehr verheizt, entsteht im PC-Gehäuse viel Wärme. Das bringt nicht nur die einzelnen Komponenten an ihr Limit, sondern heizt nebenbei auch noch den Raum zusätzlich auf.

Kritisch wird es, wenn der PC bereits bei niedrigen Außentemperaturen heiß wird, denn dann kann ein heißer Sommertag zu brüllenden Lüftern, sinkender Leistung oder gar Abstürzen führen.

Bereits mit einigen einfachen Maßnahmen lässt sich ein solcher Hitzestau meist auflösen, etwa dem Reinigen von Lüftern und Kühlern. Reicht das noch nicht aus, kann ein effektives Kühlsystem helfen, auch im Rekordsommer entspannt die Lieblingsspiele zocken zu können und Videos zu rendern.