Sonos' Multiroom-System mit Apps und Zubehör erweitern

Sonos hat das Multiroom-Streaming mit WLAN-Lautsprechern populär gemacht. Mit der Bluetooth-Box Move buhlen die Kalifornier jetzt um Gartenfreunde, mit den lizenzierten Symfonisk-Lautsprechern von Ikea um die Sparfüchse unter den Musikfans.

Weniger bekannt, aber ebenso spannend: Mit seiner gut dokumentierten Software-Schnittstelle erleichtert Sonos Drittanbietern das Verknüpfen mit zusätzlichem Smart-Home-Zubehör oder mit Meta-Diensten für das Internet of Things wie das beliebte If This Then That (IFTTT). Diejenigen, die besonders gut mit dem Sound-System klarkommen, zertifiziert der Hersteller mit dem "Works with Sonos"-Label. Doch auch Anbieter, die nicht geprüft und abgenommen sind, können problemlos auf das API zugreifen. Dieses Teamplay wird von Sonos aber nicht aktiv beworben.

Was ist möglich und wie gut klappt das? Wir haben beispielhaft die Automatisierungsdienste Conrad Connect, IFTTT, Olisto und Yonomi, die Fernbedienungen von Senic, iPort und Ikea sowie die Drittanbieter-Apps SonoPhone beziehungsweise SonoPad, Lyd und SonosTube ausprobiert.