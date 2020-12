Inhaltsverzeichnis Nerdige Geschenktipps (nicht nur) für Kinder: Spielen, lesen, programmieren Testabsolventen Lego-Set, AR-Lernspielsystem, Raspi-Schülercomputer Xbox-Controller, Star-Wars-Roboter, Gaming-Monitor 2D-Jump-and-Run, Programmiereinsteiger-Buch, Sofortbildkamera AR-Mario-Kart, Video-Gadgets fürs iPhone, Bastel-Bausatz für Kinder

Ja, is' denn heut' scho' Weihnachten? Zum Glück nicht! Noch bleibt genug Zeit, um die passenden Geschenke für den Nachwuchs ganz entspannt zu organisieren. Wenn nun aber dessen Wunschzettel verloren geht oder dieser das Budget komplett sprengt, breitet sich Geschenkesuche-Panik aus: Was schenken, damit das Kindergesicht am Heiligen Abend nicht so lang wie die Kerzen am Weihnachtsbaum ausfällt?

Keine Panik, Nerdistan hilft. In diesem Artikel stellen wir ein Dutzend Geschenktipps für Kinder, Jugendliche und natürlich Eltern vor, denen ja schließlich die direkte Kommunikation mit dem Weihnachtsmann obliegt. Und damit Sie während der Lektüre das Budget im Auge behalten können, finden Sie am Ende einer jeden Seite Bezugsquellen mit aktuellen Preisen.

Testabsolventen

Sämtliche Geschenktipps haben die Testlabore der heise-Redaktionen durchlaufen und wurden dort ausgiebig auf Silizium-Herz und Polycarbonat-Nieren getestet. In die Auswahl geschafft haben es unter anderem Roboter, Gamer-Zubehör, Lesefutter, Equipment für Smartphone-Filmer und natürlich PC- und Konsolenspiele – da sollte doch was für den technikaffinen Nachwuchs dabei sein. Viel Spaß beim Schmökern und eine besinnliche Vorweihnachtszeit!