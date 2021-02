Inhaltsverzeichnis Sprecher-unabhängige Spracherkennungslösung mit vicControl Sprach-Firmware flashen So funktioniert vicControl Artikel in Make Magazin 6/2020 lesen

Eine einfache Offline Sprachsteuerung, die zwar preiswert, aber in ihrer Leistung auch sehr begrenzt ist, mag für viele Anwendungen ausreichen oder vielleicht sogar einen guten Schutz gegen missbräuchliche Bedienung geben, in anderen Fällen ist das aber unpraktisch. Insbesondere sind sie nicht sprecherunabhängig, müssen also jeweils auf die Stimme des Bedieners trainiert werden. Stellen Sie sich nur vor, Sie wären der einzige, der daheim das Licht oder das Radio einschalten kann und würden entsprechend oft dazu aufgefordert - lästig.

Auf der Suche nach sprecherunabhängigen, ebenfalls ohne Internet-Unterstützung (von Amazon, Google, Microsoft usw.) und zuverlässig arbeitenden Systemen erwiesen sich bei unseren Versuchen alle beispielsweise für den Raspberry Pi angebotenen Software-Lösungen als unbrauchbar: Entweder war die Installation wegen inzwischen nicht mehr erfüllbarer Abhängigkeiten nicht mehr möglich, oder die Erkennungsrate war unzumutbar gering.

Doch wir wurden fündig, sogar gar nicht weit weg: Die Firma Voice interconnect in Dresden bietet mit ihrem System vicControl eine sehr brauchbare Offline-Spracherkennungslösung an, die ohne Training eine sehr gute Erkennungsrate aufweist und das in 30 Sprachen, allerdings immer nur eine gleichzeitig.