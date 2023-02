Inhaltsverzeichnis DALL·E und Co.: So erstellen und verbessern Sie Fotos mit KI Urheberrecht

Begeisterung, Angst, totale Abneigung – Künstliche Intelligenz (KI) ist ein sehr emotionales Thema, auch unter Fotografen. Dabei haben viele KI-Technologien längst Einzug in unseren Alltag gehalten. Oft nutzen wir sie, ohne es zu merken. So passen etwa Smartphone-Kameras Aufnahmen durch von Objekterkennung an, ein moderner Autofokus lernt vom Motiv und Bildbearbeitungssoftware ersetzt Hintergründe oder fehlende Körperteile bei Porträts. Die neuen Technologien funktionieren so gut, weil sie unbewusst von uns allen mit trainiert werden, denn sie lernen während der Anwendung.

Neue Funktionen können nun sogar aus wenigen Wörtern oder Strichen "Fotografien" erstellen. Das funktioniert wie eine Inszenierung. Es ist also keine neue Erfindung, sondern wird in der traditionellen Fotografie oder auch im Theater schon immer verwendet.

Einige berühmte Fotografen sind ausgezeichnete Regisseure. Sie haben eine Bildidee im Kopf und setzen diese mit Assistenten, Modellen und moderner Technik um. Dabei legen sie genau fest, wie das Licht gesetzt wird und wie das Make-up aussehen soll. Manche lassen sogar die Kamera von einem Assistenten einstellen. Am Ende drückt der Fotograf nur noch auf den Auslöser.