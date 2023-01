Inhaltsverzeichnis Stage Manager und Multitasking auf dem iPad nutzen 1 Den Stage Manager auf dem iPad aktivieren und kennenlernen Vollbild und Gruppierung Ansichten und Split View Slide Over und Bild-im-Bild Fenster sortieren und mehr Inhalte Artikel in Mac & i 1/2023 lesen

Zwar erlauben die Funktionen Split View und Slide Over auf dem iPad schon seit Jahren, zwei oder (durch die Kombination beider Features) drei App-Fenster anzuzeigen. Flexibel wie auf dem Mac war man damit allerdings noch lange nicht. Seit iOS 16.1 gibt es nun den Stage Manager, der hier einerseits deutliche Verbesserungen bringt. Andererseits ist er selbst noch nicht ausgereift und bringt ein paar Tücken mit. Wir klären auf und geben einen Überblick, was bei der Fensterverwaltung und Multitasking auf dem iPad mit den alten und neuen Funktionen nun möglich ist.

1 Den Stage Manager auf dem iPad aktivieren und kennenlernen

Beginnen wir mit der Neuerung, dem Stage Manager. Mit dieser Funktion ordnen Sie ein oder mehrere Fenster auf dem iPad an, lassen sie überlappen, ändern die Größe und das Seitenverhältnis. Eine Seitenleiste zeigt Vorschauen auf die vier zuletzt geöffneten Apps beziehungsweise App-Gruppen. Wenngleich der Stage Manager weder ganz ausgereift noch in der Bedienung konsequent umgesetzt scheint, rücken die Möglichkeiten damit näher an macOS heran. Der Stage Manager läuft allerdings nur auf den iPad Pros von 2018 oder neuer sowie auf dem iPad Air von 2022 (besitzen Sie ein anderes Gerät, springen Sie gleich zu Tipp 4).

Je nachdem, welches Gerät Sie besitzen, ob Sie es im Hoch- oder Querformat halten und in welchen Größen und an welcher Position Sie die App-Fenster zuletzt genutzt haben, können die Ansichten bei Ihnen etwas anders ausfallen als im Folgenden beschrieben. Zum Beispiel springen die App-Fenster bei der Sortierung zu Freiräumen und verdrängen notfalls auch das Dock und die Seitenleiste.