Inhaltsverzeichnis Startrails fotografieren: Sternspuren mit Stadtkulisse aufnehmen Materialliste

Vorbereitungen Fotopraxis Fusion der Einzelaufnahmen Artikel in c't Fotografie 7/2022 lesen

Sind Sie in einer wolkenlosen Nacht mit Kamera und Stativ in der Stadt unterwegs, lohnt sich auch ein Blick nach oben. Die über den Himmel wandernden Sterne können Sie bildlich einfangen. Sicherlich haben Sie schon viele solcher Aufnahmen von Landschaften mit kreisförmigen Lichtspuren am dunklen Himmel gesehen, man nennt sie auch Startrails. Besonders reizvoll wirken diese Bilder aber mit alten Gemäuern im Vordergrund. Am Beispiel eines mittelalterlichen Doms zeigen wir in diesem Workshop, wie Sie ein Foto der Sternenbahnen generieren, das sich von den bekannten Landschaften abhebt. Und sollte einmal die Spur eines Flugzeugs Ihre Lichtkreise stören, werden Sie diese lästigen Zeugnisse der Moderne ganz unkompliziert wieder los.

Materialliste

Kamera mit Intervallaufnahmefunktion oder Timer-Fernauslöser

Weitwinkelobjektiv

Kamerastativ

Bildbearbeitungsprogramm für das Fusionieren der Einzelbilder

Vorbereitungen

Perfekte Sternenbahnen benötigen einen klaren Nachthimmel. Verdecken Wolkenschleier die Sterne, sieht der Himmel im Bild verschmiert aus und verdirbt das Motiv. Etwas vor die Sterne zu setzen, ist hingegen kein Problem. Das gestaltet die Aufnahme eher attraktiver. Unsere Bildidee war, nicht nur die Sternenbahnen in den Mittelpunkt zu stellen, sondern zusätzlich ein historisches Gebäude. In unserem Fall war das der Naumburger Dom. Prinzipiell funktioniert das mit so ziemlich jedem attraktiven Gemäuer, egal ob Dom, Schloss oder Dorfkirche. Eine mondlose Nacht eignet sich besser, um die Sterne möglichst hell vor dem dunklen Himmel abzubilden. Der Vollmond taucht alles in ein blasses Licht, was aber kein K.-o.-Kriterium für Sternenfotos ist.