Inhaltsverzeichnis Startschuss fürs Startup: Wie Sie aus einer Idee ein Unternehmen machen 1 Geistesblitz: Wie Sie Ihre Idee auf Startup-Tauglichkeit abklopfen

kurz & knapp

2 Umhören: Welche Mitstreiter Sie auf den ersten Metern brauchen

Businessplan, erstes Produkt, Tools für den Start Gründung, Geschäftsmodell, Förderungen Wachstumskapital, Bewertung, Startup bekannt machen Team verstärken, Exit Artikel in Mac & i 7/2021 lesen

Loslegen war noch nie leichter. Für die Reise zum eigenen Startup reicht zu Beginn ein einziger Geistesblitz – dann lockt die unternehmerische Freiheit. Doch auf dem Weg fordert das Vorhaben viel Geduld und Beharrlichkeit. Unser Workshop nimmt Sie an der Hand.

1 Geistesblitz: Wie Sie Ihre Idee auf Startup-Tauglichkeit abklopfen

Alles geht. Gerade das, was heute noch nicht geht. Das ist die grundsätzliche Einstellung, wenn Sie ein Startup gründen wollen. Egal ob unter der Dusche, am Arbeitsplatz oder beim Gespräch mit Freunden – wer Lust auf ein eigenes Unternehmen hat, sollte sich fixe Ideen jederzeit notieren. Doch auf den allerersten Schritten vom Geistesblitz zur Gründung gilt es dann doch ein paar Dinge zu beachten. Viele Experten aus der Gründerszene werden Ihnen bestätigen: Eine gute Idee allein reicht nicht. Es geht darum, etwas daraus zu machen. Fangen wir also an.

Eine wichtige Frage zu Beginn: Ist das Vorhaben tatsächlich Start-up-kompatibel, oder handelt es sich um eine ganz traditionelle Gründung? Eine fix festgeschriebene Definition gibt es nicht, aber ein paar Anhaltspunkte: So sind Startups in aller Regel zu einem hohen Grad technologiegetrieben, sei es im Produkt selbst oder in einer Software. Und sie zielen auf ein sehr starkes Wachstum ab. Das Zauberwort dabei lautet „Skalieren”. Das bedeutet: Nach der Entwicklungsphase können viele Kunden dazukommen, ohne dass sich die Kosten für Sie als Unternehmer im gleichen Maße erhöhen. Wer also eher daran denkt, ein innovatives Restaurant zu eröffnen, oder in einer kleinen Werkstatt Möbel aus recyceltem Material fertigen will: spannende Idee, viel Erfolg dabei! Einige der Tipps in diesem Workshop können sicher auch Ihnen helfen. Aber ein Tech-Startup bauen Sie in dem Fall nicht.