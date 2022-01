Inhaltsverzeichnis Statt WLAN: Alternative Leitungswege fürs heimische Internet Internet über die Stromleitung Via Telefonleitung Via TV-Kabel Kosten und Fazit Übersichtstabelle für Inhaus-Vernetzungstechniken Artikel in c't 4/2022 lesen

Groß ist der Frust, wenn der Provider den Internetanschluss auf 1 Gbit/s beschleunigt hat, aber beim Notebook im Arbeitszimmer per WLAN nur ein Zehntel ankommt. In der Firma würde der Admin einen zusätzlichen Access-Point näher am Schreibtisch aufstellen, doch zu Hause mangelt es in der Regel an einem Gigabit-Ethernet-Port in der Nähe.

Falls es also irgendwie geht, verlegen Sie ein Ethernet-Kabel. Das ist auf Dauer preisgünstiger, als die Nebenstrecke zu aktivieren: Fast jedes Netzwerkgerät enthält einen LAN-Port von Haus aus, während man für die Ersatzwege zusätzliche Adapter anschaffen muss, die auch zusätzlich Strom verbrauchen.

Ist das nicht machbar, gibt es glücklicherweise in vielen Häusern zwei bis drei unterschiedlich gut geeignete Kabelsysteme, die man fürs Datenweiterleiten in der Wohnung einspannen kann: das Stromnetz (Powerline, PLC), ungenutzte Telefonleitungen (Ethernet over Phoneline) und das TV-Koaxialkabel, kurz Koax (Ethernet over Coax, EoC).