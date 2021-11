Inhaltsverzeichnis Steuern mindern: Wie viel Sie mit Elektroauto und Hybrid sparen können Steuervorteil für gewerblich zugelassene Autos

Eine Beispielrechnung

Auf ein Viertel reduzierte Bemessungsgrundlage

Auswirkungen in der Praxis

PHEV auch mit Dieselmotor

Wie der Ladestrom besteuert wird

Was die Kfz-Steuer ausmacht Kfz-Steuer und E-Kennzeichen

Elektrofahrzeuge verlassen die Nische: Im September wurden Kraftfahrtbundesamt (KBA) 196.972 Pkw in Deutschland neu zugelassen. 33.655 oder 17,1 Prozent davon sind batterieelektrische Autos. Das Plus gegenüber dem Vergleichsmonat im Vorjahr beträgt 58,5 Prozent. Dazu addieren sich 22.842 oder 11,6 Prozent Plug-in-Hybride. Das sind 13,5 Prozent mehr als vor einem Jahr. In Summe hatten also 28,7 Prozent aller Neuwagen einen Ladestecker. Der Spätsommermonat steht repräsentativ für das Geschehen: Der Zuwachs ist stetig.

Steuervorteil für gewerblich zugelassene Autos

Ein Grund dafür ist das breitere und attraktivere Angebot. Ein weiterer sind die massiven Subventionen auf den Kaufpreis. Die dritte und wohl wichtigste Ursache ist der Steuervorteil für gewerblich zugelassene Autos. Privatkunden und Gebrauchtwagenkäufer übersehen deren Bedeutung häufig, falls sie selbst keine Berührungspunkte damit haben. Wie relevant Firmenwagen für Selbstständige und Angestellte aber im Markt sind, verrät wiederum die Statistik des KBA: Im September lag deren Anteil bei 63,8 Prozent.

Um die Welt der Dienstwagen zu verstehen, ist es notwendig, die Besteuerung zu erklären. Stellen Sie sich eine Friseurmeisterin vor, die in einem ländlichen Zentrum und in den Dörfern drumherum mehrere Läden betreibt. Um diese Shops zu erreichen, nutzt sie ein Auto. Vielleicht greift sie zum meistverkauften Firmenwagen überhaupt, dem VW Golf. 73 Prozent des Topsellers wurden im August 2021 gewerblich zugelassen.