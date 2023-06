Inhaltsverzeichnis Stimmen nachahmen mit KI: TorToiSe ausprobiert Die Installation Prompts schreiben Aussetzer korrigieren und Sätze emotional betonen lassen Fazit

KI-Tools sind in aller Munde, und bald vielleicht schon in aller Ohren: TorToiSe ist ein kostenloses Tool, welchem man über ein paar Audio-Aufnahmen beibringen kann, die eigene Stimme nachzuahmen – und so etwa längere Texte vorzulesen oder Freunde per Sprachnachricht zu foppen. Die Texte sind zwar auf die englische Sprache beschränkt, Spaß macht das Herumexperimentieren damit dennoch. TorToiSe liefert auch ein paar Promi-Stimmen mit, etwa jene der Schauspieler Morgan Freeman, Jennifer Lawrence und Robert De Niro.

Ein triftiger Grund für uns, das KI-Tool mal auszuprobieren: Wir zeigen, wie Sie TorToiSe unter Windows 11 aufsetzen, die eigene Stimme einspielen und Prompts schreiben. Außerdem schauen wir uns an, wie gut das Tool beim Nachahmen der eigenen Stimme tatsächlich ist.

Das generative KI-Modell ist auf GitHub frei erhältlich. Entwickelt wurde es von James Betker, mittlerweile Research Engineer der KI-Firma OpenAI, die etwa ChatGPT hervorgebracht hat. Mindestvoraussetzung für TorToiSe Version 2 ist eine CUDA-fähige Nvidia-Grafikkarte ab der Serie GeForce GTX 1050 Ti (Pascal-GPU) – letztere kam im Jahr 2016 auf den Markt. Unsere Tests führten wir mit einer Nvidia GeForce RTX 2060 Super und einem Intel Core-i9 9900K durch. Auf diesem System dauerte die Ausgabe eines einzelnen Satzes etwa dreißig Sekunden. TorToiSe ist also schleichend langsam, daher auch sein Name: Schildkröte.