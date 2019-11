Inhaltsverzeichnis Stop-Motion-Filme mit dem iPhone oder iPad gestalten Warum Trickfilm?

Was braucht's?

Vorteile der Pro-Version von Stop Motion Studio Richtig anfangen, selbst bewegen Bühnenbild und Geschwindigkeit Anregungen für Animationen Artikel in Mac & i 5/2019 lesen

Der Begriff "Bewegtbild" für Video war schon immer eine Verkürzung. Seit den ersten Filmaufnahmen bis zum digitalen Zeitalter ist ein Video eine Abfolge von Einzelbildern: 24 bis 120 Bilder pro Sekunde (frames per second) zeigt ein Bildschirm oder Projektor an. Das Auge erkennt dabei die einzelnen Aufnahmen nicht mehr, sondern nimmt die Bildfolge als Bewegung wahr.

Stop-Motion- (deutsch: Stopptrick-) Filme nutzen diese Trägheit des menschlichen Sehens, um mit Einzelbildern eine Bewegung zu simulieren, die filmisch gar nicht oder schwer einzufangen ist. Das Schöne daran: Ob Sie zeichnen oder modellieren, schieben oder kneten, spielt keine Rolle. Sie entscheiden, wie aufwendig die nächste Aufnahme gerät.

Moderne Smartphones erleichtern das Erstellen von Stop-Motion-Projekten ungemein, da man mit ihnen ohne weiteres Zubehör Trickfilme aufnehmen und veröffentlichen kann. Wir zeigen, wie Sie – nur mit dem iPhone (4S oder neuer) bewaffnet – Animationsprojekte in HD-Qualität umsetzen. Alternativ können Sie einen iPod touch (ab 4. Generation) oder ein iPad (ab 3. Generation) nutzen; deren Kameras bringen zwar weniger, aber immer noch genug Auflösung für solche Projekte mit.