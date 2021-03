Inhaltsverzeichnis Mit dem Mac: Wie Sie Streaming-Profi werden Fernsehstudio umsonst

OBS einrichten YouTube-Funktion freischalten, auf Facebook streamen Bauchbinden und Text gestalten, Bluescreen-Effekte Artikel in Mac & i 3/2018 lesen

Ob Let’s Plays oder Video-Podcasts – Live-Sendungen besitzen auch im Internet ihren ganz eigenen Charme, vor allem wenn mehrere Teilnehmer gleichzeitig im heimischen Studio oder per Internet zugeschaltet sind. Dank leistungsstarker Macs, immer günstigerer Audio- und Videotechnik sowie zunehmend schnelleren Internetanschlüssen sind solche Live-Übertragungen nicht mehr dem gut betuchten Enthusiasten vorbehalten.

Die kostenlose App Open Broadcaster Software verwandelt Ihren Rechner in ein kleines TV-Studio. Da die Software auch unter Windows und Linux läuft, beteiligt sich eine große Community an der ständigen Weiterentwicklung. Wir verraten Ihnen, wie Sie die Software einrichten und helfen bei den ersten Schritten. Außerdem hält der Artikel wertvolle Hinweise bereit, wie Sie Ihren Livestream an Youtube und Co. übertragen und mit wenigen Handgriffen die Bildqualität an die Rechenleistung Ihres Macs und die Upstream-Bandbreite anpassen.

Fernsehstudio umsonst

Die Open Broadcaster Software (OBS) erfüllt konsequent die Anforderungen von Live-Podcasts. Entsprechend dieses Konzepts mischt OBS sämtliche Audio- und Videoquellen in einen Stream. Diesen überträgt die App nicht nur an alle gängigen Streaming-Portale, sondern zeichnet das Videosignal auf Wunsch auch auf. Das Aufnehmen und Editieren mehrerer Videospuren gehört aber nicht zum Repertoire.