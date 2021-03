Inhaltsverzeichnis Strom vs. Sprit: Wer fährt günstiger – Tesla Model 3 oder BMW 330e? Anschaffung

Steuern Wartung Wertverlust Fazit Tabelle Kostenvergleich

Ausreichend Platz für vier Personen plus Gepäck, in unter sechs Sekunden auf Tempo 100, Hinterradantrieb und 4,7 Meter lang: So unterschiedlich Tesla Model 3 und BMW 3er auch wirken mögen, in vielen Punkten liegen die beiden Mittelklassenlimousinen dicht beieinander. Das gilt vor allem dann, wenn man den BMW-3er als Plug-in-Hybrid (PHEV, Plug-in Hybrid Vehicle) für den Vergleich heranzieht. In der Stadt drehen Sie mit dem ebenso frei von lokalen CO2-Emissionen Ihre Runden wie mit dem Model 3 und profitieren von staatlichen Förderungen.

Die aktuellen PHEV-Varianten basieren auf der seit 2019 angebotenen siebten Generation des 3ers. BMW bietet dabei mit dem 320e, 330e und 330e xDrive gleich drei Varianten an, die sich hinsichtlich der Fahrleistungen und angetriebenen Räder – die xDrive-Modelle sind allradgetrieben, die beiden anderen verfügen über Hinterradantrieb – voneinander unterscheiden; der 320e xDrive steht nur als Kombi zur Verfügung. Bereits seit 2017 bietet Tesla das Model 3 an, das Anfang 2021 eine leichte Modellpflege erfuhr. Kunden können zwischen drei Versionen – Standard Plus, Long Range und Performance – wählen. Die Unterschiede betreffen in erster Linie die Fahrleistungen, die Batteriegröße sowie die Anzahl der angetriebenen Räder.

Leistungsdaten BMW 3er PHEV (Limousine) und Tesla Model 3 BMW 320e

BMW 330e

BMW 330e xDrive

Tesla Model 3 Standard Plus Tesla Model 3 Long Range Tesla Model 3 Performance Leistung Verbrennungsmotor 120 kW

135 kW

135 kW

– – – Leistung Elektromotor 83 kW 83 kW 83 kW 239 kW 324 kW 377 kW Systemleistung 150 kW

185 kW

185 kW

– – – Drehmoment Verbrennungsmotor 300 Nm

300 Nm

300 Nm

– – – Drehmoment Elektromotor 265 Nm

265 Nm

265 Nm

420 Nm

493 Nm

660 Nm Systemdrehmoment 350 Nm 420 Nm 420 Nm – – – Höchstgeschwindigkeit 225 km/h 230 km/h 230 km/h 225 km/h 233 km/h 261 km/h Höchstgeschwindigkeit elektrisch 140 km/h

140 km/h

140 km/h

225 km/h

233 km/h

261 km/h

Beschleunigung 0–100 km/h 7,6 s

5,8 s

5,8 s

5,6 s

4,4 s

3,3 s

Antrieb Hinterradantrieb Hinterradantrieb Allradantrieb Heckantrieb Allradantrieb Allradantrieb Netto-Batteriegröße 11,2 kWh 11,2 kWh 11,2 kWh 58 kWh 75 kWh 75 kWh

Anschaffung

Für den Vergleich haben wir das Model 3 in der Ausführung Standard Plus sowie den BMW 330e als Limousine in der Ausstattungslinie Advantage herangezogen. Das führt zu den am ehesten vergleichbaren Fahrleistungen. So leistet das Model 3 Standard Plus maximal 239 kW, beim BMW beträgt die maximale Systemleistung 185 kW – kurzfristig sind es 215 kW. Im reinen Verbrennerbetrieb reduziert sich die Leistung auf 135 kW, im reinen Elektromodus in der Spitze auf 83 kW. Das maximale Drehmoment beträgt bei beiden Fahrzeugen 420 Nm, die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h erfolgt in 5,6 s (Model 3) respektive 5,8 s (330e). Mit 225 km/h erreicht das Model 3 eine etwas geringere Höchstgeschwindigkeit als der BMW 330e (230 km/h). Rein elektrisch angetrieben liegt das Limit jedoch bei 140 km/h. Preislich liegen die beiden Modelle weit auseinander – und lassen sich auch nur bedingt auf einen Nenner bringen.