Inhaltsverzeichnis Strom vs. Sprit: Wer fährt günstiger – VW ID.Buzz oder T7? Vorerst nur als Fünfsitzer

Unterschiede bei der Zuglast Anschaffung Kfz-Steuer, geldwerter Vorteil und THG-Quote Wartung, Versicherung und Wertverlust Verbrauch und Umweltbilanz Fazit Tabelle Kostenvergleiche

Über den Kauf eines VW-Busses dürften viele Autofahrer früher oder später einmal zumindest kurz nachdenken. Mal dürfte das an sentimentalen Vorstellungen wie der Campingtour im umgebauten Bulli quer durch Europa liegen, mal an den praktischen Eigenschaften. Denn Platz für Partner, drei Kinder mitsamt Kindersitzen und Urlaubsgepäck bieten nur wenige Autos. Wenn Gruselgeschichten von Bekannten – "Der Bus steht häufiger in der Werkstatt als unterm Carport!" – oder die wenig familienfreundlichen Neuwagenpreise Sie nicht abschrecken, stehen im Sommer 2022 gleich zwei interessante Modelle zur Auswahl. Denn VW produziert neben dem seit Ende 2021 erhältlichen T7 auch den rein elektrisch angetrieben ID.Buzz – den das Unternehmen allerdings erst ab Herbst 2022 ausliefern wird.

Anhand des ID.Buzz Pro (Elektromotor) sowie des T7 Multivan 2.0 TSI (Benzin) und 2.0 TDI (Diesel) zeigen wir, welche Auswirkungen die Wahl der Motorisierung auf die Alltagskosten hat. Den T6.1 lassen wir dabei bewusst außen vor. Denn der basiert in Teilen auf dem bereits 2003 gestarteten T5 und kann seine Nutzfahrzeugherkunft nicht leugnen. Zudem stehen hier nicht alle Assistenzsysteme und Komfortmerkmale zur Verfügung, mit denen Sie den T7 und ID.Buzz (aufpreispflichtig) ausstatten können.

Beide Bus-Modelle unterscheiden sich deutlich voneinander. So nutzt der VW ID.Buzz (Fahrbericht) den Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB), der die Basis für alle bisherigen ID-Modelle von VW, den Audi Q4 e-tron, den Cupra Born und den Skoda Enyaq bildet. Batteriekapazität – 77 kWh netto – sowie Motorleistung – 150 kW – sind somit keine Überraschung. Eine Non-Pro-Version des ID.Buzz soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen, dann mit vermutlich kleinerer Batterie. Ebenso ist eine Nutzfahrzeug-Variante – der ID.Buzz Cargo – angekündigt.