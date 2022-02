Inhaltsverzeichnis Strom vs. Strom: Tesla Model Y oder Tesla Model 3 – wer fährt günstiger? Anschaffung Steuern Wartung, Verschleiß, Versicherung Wertverlust, Verbrauch, Umweltbilanz Fazit Tabelle Kostenvergleich

Wer ein familientaugliches Elektroauto mit vergleichsweise hoher Leistung sucht, landet häufig beim Tesla Model 3. Mit dem Model Y gibt es inzwischen jedoch einen hausinternen Mitbewerber, der viele technische Parallelen bietet – aber auch mehr Platz im Innenraum. Das erschwert die Auswahl. Denn neben dem Anschaffungspreis gilt es auch die im Alltag anfallenden Kosten zu beachten. Auf Basis von drei Modellen beziehungsweise Antriebsvarianten zeigen wir die finanziellen Unterschiede, die mit der Wahl des Fahrzeugs verbunden sind.

Das Model 3 bietet Tesla seit Anfang 2019 auch in Deutschland an. Seitdem hat das Unternehmen mehrere kleinere Änderungen vorgenommen – mal optischer, mal technischer Natur. So verfügt die Limousine inzwischen unter anderem serienmäßig über eine Wärmepumpe, die es anfangs nicht einmal gegen Aufpreis gab sowie eine elektrisch angetriebene Kofferraumklappe. Nicht zuletzt das Basismodell sorgte dafür, dass das Model 3 im Jahr 2021 Platz 1 bei den Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland erreichte. Seit Spätsommer 2021 ist hierzulande auch das Tesla Model Y (Test) verfügbar. Sowohl dessen Außendesign als auch Innenraum erinnern deutlich an das Model 3. Die größte Abweichung: Auf Wunsch ist das Model Y als Siebensitzer erhältlich.

Mit 4,75 m x 1,92 m x 1,62 m ist das Model Y länger, breiter und höher als das Model 3 (4,69 m x 1,85 m x 1,44 m). Zudem fällt der Radstand mit 2,89 m (Model 3: 2,88 m) minimal länger aus. All das führt zu einigen Millimetern mehr Kopf- und Beinfreiheit für die Passagiere, in erster Linie aber zu einem deutlich größeren Kofferraum. So gibt Tesla für das Model Y ein Volumen von 854 l an, für das Model 3 lediglich 561 l. Hinzu kommt der Frontkofferraum, der mit 117 l ebenfalls größer ist (Model 3: 88 l).