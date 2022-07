Inhaltsverzeichnis Stromausfall-Monitor mit dem Raspberry Pi Pico selbst bauen Hardware-Minimalismus Schaltung und Thonny-Inbetriebnahme Python.Skripte und LEDs mit Pulsfolgen Netzspannungsüberwachung und Spannungsprüfer Stromausfallerkennung und Flash-Speicher Ausblick

Vielleicht kennen Sie das: Man kommt nach einer mehrwöchigen Reise wieder nach Hause. Die Rückfahrt war lang, anstrengend und man freut sich auf die Tiefkühl-Pizza im heimischen Gefrierschrank, um schnell etwas im Magen zu haben. Jedoch ist die Pizza im Tiefkühlfach von einer Eisschicht überzogen.

Gab es einen Stromausfall während ich nicht zu Hause war? Wenn ja, wann war er und wie lange dauerte er? Die Antworten auf diese Fragen entscheiden dann darüber, ob man die Pizza besser gleich in den Mülleimer entsorgt oder sie doch noch im Ofen aufbackt.

Wie auch die Stiftung Warentest regelmäßig in ihren Kühlschrank-Tests notiert, fehlt ein solcher Netzausfallmonitor in den meisten Geräten. Also greifen wir zur Selbsthilfe.