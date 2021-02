Inhaltsverzeichnis Stromfresser finden: Im Homeoffice Energie und Geld sparen Wo stecken die Stromverbraucher?

Stromverbrauch und -kosten berechnen

Selbst auf die Spurensuche begeben Weniger verbrauchen ohne Komfortverlust Neue Geräte, graue Energie, grüner Strom und Fazit Artikel in Mac & i 1/2021 lesen

Trotz der reduzierten Mehrwertsteuer lag der Strompreis 2020 höher als in den Vorjahren. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) berechnete für die erste Jahreshälfte einen durchschnittlichen Preis von 31,71 Cent für die Kilowattstunde, in der zweiten Jahreshälfte mit 16 Prozent Mehrwertsteuer waren es 30,91 ct/kWh. Er gilt für durchschnittliche Haushalte mit einem Verbrauch von 3500 Kilowattstunden pro Jahr. 2019 betrug der Durchschnittspreis noch 30,46 Cent, vor 10 Jahren 23,69 Cent. Obwohl die Strompreise an den Börsen im vergangenen Jahr gesunken sind, haben die meisten Konzerne die Preise für private Endkunden nicht reduziert, teilweise sogar erhöht.

Zudem hat das Homeoffice in manchen Haushalten für einen höheren Verbrauch gesorgt. MacBook und Schreibtischlampe stecken dann nicht mehr in der Steckdose des Arbeitgebers, sondern laufen acht Stunden zu Hause. Doch welchen Einfluss haben diese Produkte überhaupt auf die Stromrechnung?

kurz & knapp Das Homeoffice ist zumindest mit einem MacBook kein großer Stromkostentreiber.

Der Ruhemodus von macOS ist wesentlich sparsamer als der Bildschirmschoner.

Für eine merkliche Senkung der Stromrechnung müssen Sie mehrere Sparmaßnahmen kombinieren.

Mit einem günstigen Messgerät spüren Sie Stromverschwender im Haushalt auf.

Auch abseits der IT- und Unterhaltungselektronik kann es sich lohnen, stromsparende Geräte zu kaufen.

Wo stecken die Stromverbraucher?

Die Verbraucherzentrale NRW hat berechnet, wie sich der Stromverbrauch auf die verschiedenen Bereiche in einem Dreipersonenhaushalt (ohne Warmwasserbereitung) verteilt. Demnach liegt der Posten "Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik" mit 28 Prozent an erster Position, gefolgt von "Kühlen/Gefrieren" (18 Prozent), "Kochen" (12 Prozent) und "Licht" (11 Prozent). Stand: 9/2019, also vor Corona. Auch ohne Homeoffice fallen demnach Computer, Fernseher und Co. auf der Stromrechnung ordentlich ins Gewicht.