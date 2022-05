Stunde der Gartenvögel: Welcher Piepmatz ist das? Die App Birdnet hilft

In der Stunde der Gartenvögel ruft der Nabu immer wieder zur Zählung der Gartenvögel auf. So auch an diesem Wochenende. Bis zum 23.Mai können aber noch Ergebnisse nachgemeldet werden.

Bei der genauen Bestimmung der Vogelart jedoch tun sich viele schwer: Entweder kennt man das Aussehen der kleinen Flieger nicht oder kommt nicht nah genug heran, um sie zu erkennen.

Die App Birdnet, die von Stefan Kahl von der Technischen Universität Chemnitz entwickelt wurde, kann da sehr hilfreich sein. Die im Google-Store erhältliche App nimmt Vogelstimmen auf und kann daraus die Spezies bestimmen.

Mehr Infos zu Birdnet gibt es als Video.

Die mithilfe von KI arbeitende App erlaubt es, aus längeren Aufnahmen nur den Bereich des Vogelrufs auszuschneiden. Durch die eingebaute Mithörkontrolle und eine optische Anzeige vermutlicher Vogellaute gelingt das auch recht schnell. So kann man das Smartphone auch längere Zeit auf dem Balkon oder im Garten allein aufnehmen lassen, ohne durch die eigene Anwesenheit Vögel zu vertreiben.

Die Audiodaten werden dann an einen Server der TU Chemnitz übermittelt, dort analysiert und die Vogelart bestimmt Dabei wird auch der Aufnahmeort, Datum und Uhrzeit berücksichtigt. Die Beobachtungsdaten werden zu Forschungszwecken gespeichert.

Der Schwarzmilan wurde erkannt.

Hat das KI-Programm des Servers einen Vogel erkannt, gibt es eine Einschätzung über die Erkennungssicherheit ab und meldet dies zurück ans Smartphone. Bei unsicheren Ergebnissen sollte man die Aufnahme wiederholen oder in einer Langzeitaufnhamen nach einer besseren Stelle suchen. Störgeräusche wie menschliche Stimmen oder Autos erkennt die Software auch und gibt dann eine entsprechende Meldung aus.

(hgb)