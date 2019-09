Inhaltsverzeichnis Sturmjäger: So fotografieren Sie Gewitter und Blitze Vorhersage von Gewittern Mit Radar und Blitzortung ein Gewitter verfolgen So fotografieren Sie das Gewitter Artikel in c't Digitale Fotografie 5/2018 lesen

Gewitter mit ihren Blitzen liefern Fotografen atemberaubende Motive. Und die Jagd danach war vielleicht nie einfacher, denn heute können wir minutenaktuell auf Wetterdaten von Satelliten oder Wetterstationen zuzugreifen, um so ein Shooting planen zu können. Autor Bastian Werner verrät, wie Sie am besten Vorgehen. Vor jeder Fototheorie steht dabei ein wenig Wetterkunde.

Vorhersage von Gewittern

Die Vorhersage von Gewittern ist der komplexeste Teil der Wettervorhersage. Damit Sie als Fotograf nun nicht dutzende von Wetterkarten ansehen müssen, ist meine erste Empfehlung, sich auf Ihre Wetter-App oder den Wetterbericht in den Medien zu verlassen. Sie bekommen ganz einfach die Information, ob in Ihrer Umgebung in den nächsten Tagen Gewitter zu erwarten sind. Damit haben Sie einen Teil einfach an die Meteorologen abgegeben.

Ist nun von Gewittern in Ihrer Umgebung die Rede, sollten Sie einen Blick auf die nachfolgenden Websites werfen.