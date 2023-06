Suche nach Uralt-Software und -Listings

Ich erinnere mich an einen alten c’t-Artikel aus den Anfängen der 80er Jahre, in dem es um Software zur Berechnung von Reihen- und Serienschaltung von Vierpolelementen ging. Ich kann mich aber nicht erinnern, in welcher Ausgabe das war und finde den Artikel in meiner Sammlung auch nicht wieder. Wichtig ist mir vor allem das Basic-Listing, das Sie dazu veröffentlicht hatten. Kann ich das noch irgendwo herunterladen?

Möglicherweise. Wir haben früher die Software zu mehreren c’t-Ausgaben zusammengefasst und sie auf Disketten vertrieben, den sogenannten Sammeldisketten. Seit vielen Jahren liegen sie zum kostenlosen Download auf unserem FTP-Server.

Die Disketteninhalte unter den Namen ct-sd<xx>.zip haben wir für Sie zusammengetragen. Lassen Sie sich vom vorangestellten ftp nicht verwirren, nutzen Sie einfach ihren gewohnten Webbrowser – die Dateien sind per https verfügbar.

Seit der Ausgabe 7/1988 haben wir die Listings unter den Namen ct<Jahr><Ausgabe>.zip veröffentlicht, Ende 1998 dann für jede Artikelzugabe ein eigenes Archiv nach dem Schema <Jahr><Ausgabe>-<Seite>.zip erstellt.

(ll)