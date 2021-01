Inhaltsverzeichnis Suchmaschinenoptimierung: Besser gefunden werden mit SEO SEO-Mythen entzaubert Suchmaschinen verstehen, robots.txt, Absprungrate Ziele festlegen, Metadaten, Keyword-Recherche Erfolgskontrolle, Wettbewerbervergleich, Sichtbarkei und Traffic Longtail, Links setzen, Ladegeschwindigkeit optimieren Artikel in Mac & i 13/2020 lesen

Der Anfang jeder Web-Suche ist immer eine Frage oder ein Problem. Wie lange hat der Supermarkt geöffnet? Woher bekomme ich ein bestimmtes Zubehör für meinen Computer? Wie ist die Telefonnummer des Arztes? Suchmaschinen wie Google müssen die Antworten liefern. Was das für Sie als Website-Inhaber heißt und wie Sie mit Ihrem Angebot auf die vorderen Plätze in Suchergebnissen gelangen, zeigen wir ausführlich in den folgenden 17 Tipps.

SEO-Mythen entzaubert

Meta-Keywords verbessern das Ranking.

➲ Meta-Keywords werden von Google schon seit vielen Jahren ignoriert. Wenn Sie diese Daten pflegen, verschwenden Sie Ihre Zeit. Sie helfen eher Ihrem Wettbewerber, Ihre wichtigsten Suchbegriffe zu finden.