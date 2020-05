Inhaltsverzeichnis Sweet Home 3D: Wohnungen und Häuser am PC einrichten und besichtigen Die Bedienoberfläche Grundriss zeichnen Räume einrichten Garten und gekrümmte Wege anlegen

Die alte Wohnung ist gekündigt, der Miet- oder Kaufvertrag für die neue Bleibe bereits unterzeichnet. Nun gilt es, die Zeit bis zum Umzug möglichst gut zu nutzen und sich Gedanken über die Einrichtung zu machen. Das gelingt mit 3D-Einrichtungsplanern: Einmal mit dem Grundriss der neuen Wohnung gefüttert, bestückt man die virtuellen Räume mit Möbeln, tapeziert die Wände und prüft, welcher Teppich zum Ambiente passt. Nach getaner Arbeit laden die Programme zu einem 3D-Rundgang im neuen Heim ein und ersparen im Idealfall beim Umzug unnötiges Möbelrücken und erleichtern sogar das Packen; schließlich weiß man jetzt ja, wo die Möbel später stehen sollen.

3D-Einrichtungsplaner gibt es inzwischen in dutzendfacher Ausführung auch für Mobilgeräte, wie ein Blick in App- und Play Store beweist. Wir haben uns aber ganz bewusst für die Arbeit mit Sweet Home 3D entschieden – und damit für den PC mit großem Monitor, Maus und Tastatur. Das klappt aus unserer Sicht besser als die Arbeit mit Finger oder Stift am kleinen Touchscreen. Die Entwickler bieten Sweet Home 3D in einer kostenlosen Version mit rund 100 vorinstallierten Möbelmodellen und 26 Texturen für Linux, macOS und Windows an (Download). Wir haben mit letzterer gearbeitet. Im Microsoft Store wartet noch eine Version für rund 15 Euro auf Käufer, die rund 1400 Möbelstücke und über 400 Texturen mitbringt.

Für unsere Zwecke und um einen fundierten Einblick in die Möglichkeiten der Software zu bekommen, reicht die kostenlose Version aus. Zumal: Wer kein Geld investieren möchte, aber dennoch mehr Auswahl in Sachen Möbel und Texturen braucht, kann optionale Erweiterungspakete installieren, die die aktive Community für den kostenlosen Download anbietet.