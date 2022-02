Inhaltsverzeichnis Synthesizer nach Minimoog-Vorbild bauen Funktionsprinzip Keyboard Klangerzeugung Mechanischer Aufbau und Synthesizer stimmen Artikel in Make Magazin 5/2017 lesen

Der Moog-Synthesizer, das von Robert Moog erfundene, legendäre Tasteninstrument, das in den späten Sechzigern die Musik revolutionierte und unter anderem den Sound der Gruppen Emerson, Lake and Palmer und Yes prägte, erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. Als mit dem Mini-Moog eine speziell für tourende Bands entwickelte Kompaktversion des großen Klassikers auf dem Markt erschien, gehörte diese schon bald zur Grundausstattung vieler damals populärer Bands.

Um in den Genuss des Klangs und der Optik dieses mittlerweile raren Oldtimers zu kommen, muss man nicht mehr ewig auf Musiker-Flohmärkten stöbern, um am Ende einen exorbitant hohen Sammlerpreis für ein gut erhaltenes Exemplar hinblättern zu müssen. Mit gut verfügbaren Bauteilen und der vom Autor selbst entwickelten Schaltung lässt sich der Minimoog eigenhändig reproduzieren.

Funktionsprinzip

Ein Analog-Synthesizer ist durch eine Reihe von Oszillatoren mit einstellbarer Klangcharakteristik gekennzeichnet, deren Tonhöhe synchron durch das Keyboard verändert werden kann. Die erzeugten Töne werden durch Filter und Verstärker, deren Parameter über automatisch ablaufende Hüllkurven steuerbar sind, nachträglich beeinflusst. So kann ein Ton, je nach Einstellung, zum Beispiel beim Drücken einer Taste plötzlich einsetzen und nach dem Loslassen langsam ausklingen, was an ein Schlaginstrument erinnert – oder er kann langsam einsetzen und plötzlich aufhören, was ähnlich wie ein Blasinstrument klingt. Ein wichtiges Element des Synthesizers ist ein steiles Tiefpassfilter, das während des Tastendrucks automatisch in seiner Eckfrequenz verändert werden kann. Diese kann nach dem Drücken der Taste automatisch ansteigen und/oder absinken, wodurch sich in Kombination mit verschiedenen anderen Einstellungen interessante, typische Klangeffekte realisieren lassen.