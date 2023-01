Tasmota-Installation: Web Serial mit Chromium-Snap

Ich habe versucht, ein Smart-Home-Gerät (ein ESP8266 in einem Shelly 1) mit der quelloffenen Firmware Tasmota zu bespielen. Dafür betreiben die Entwickler unter tasmota.github.io/install einen Installer, der direkt im Browser funktionieren soll. Ich musste nur einen USB-Serial-Adapter anschließen und ein Image auswählen. Das klang praktisch, funktionierte aber auf meinem Ubuntu mit Chromium nicht. Was läuft da schief?

Der Installer von Tasmota nutzt die recht neue Technik Web Serial, die noch nicht alle Browser unterstützen und die ausdrücklich experimentell ist. Aktuell funktioniert sie nur mit Browsern, in denen die Chromium-Engine steckt (Google Chrome, Chromium und Edge). Wenn Sie mit Chromium unter Ubuntu Probleme haben, liegt das vermutlich daran, dass Ubuntu den Browser automatisch per Snap installiert hat. Snaps laufen jedoch in einer Sandbox, die den experimentellen Zugriff auf USB-Geräte nicht automatisch erlaubt. Mit dem folgenden Befehl können Sie dem Chromium-Snap die Erlaubnis erteilen, direkt auf USB zuzugreifen. Führen Sie ihn einfach in einer Kommandozeile aus:

sudo snap connect chromium:raw-usb

(pmk)