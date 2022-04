Inhaltsverzeichnis Taupunkt-Lüftungssystem: So rüsten Sie die Logging-Funktion nach Aufzeichnung auf Micro-SD-Karte Protokollierung Arduino-Code und Speicherproblem Output Artikel in Make Magazin 2/2022 lesen

Dank Taupunkt-Lüftungssystems ist der Keller trocken. Aber wie lange läuft der Lüfter und wie schnell sinkt dadurch die Luftfeuchtigkeit im Keller? Zeit, dass jemand die Daten protokolliert – etwa der bereits eingebaute Arduino. Wir zeigen, wie das geht.

Nach der Veröffentlichung unseres Artikels des Taupunkt-Lüftungssystems waren wir doch einigermaßen überrascht von der Resonanz. Bereits einen Tag nach der Erscheinung, berichteten stolze Maker, dass ihr System läuft.

Zudem gingen dutzende Fragen nach weiteren Details wie Lüfterleistung, der Verschaltung des Modus-Wahlschalters oder nach der im Artikel als Möglichkeit erwähnten Datenlogging-Funktion. Bei vielen Fragen konnten wir schnell helfen – so entstand die Online-FAQ zum Taupunktlüfter, die bei Bedarf fortlaufend erweitert wird. Das Datenlogging hingegen erfordert etwas mehr Aufwand und kann nicht in wenigen Worten beschrieben werden. Somit haben wir uns entschlossen, eine Lösung dafür in diesem Fortsetzungsartikel zu beschreiben. Wie sich zeigte, war es gar nicht so einfach, ein leicht umzusetzendes und komfortables System zu entwickeln.