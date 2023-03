Inhaltsverzeichnis Technische Zeichnungen erstellen: Teile mit FreeCAD bemaßen Maße nach DIN Anatomie der Bemaßungen Staffelung zur Übersicht CAD statt Stift Artikel in Make Magazin 2/2023 lesen

Unser Beispielprojekt – ein universeller Flaschenverschluss – ist in 3D entworfen und gezeichnet, eine Zeichnungsvorlage angelegt und das Schriftfeld bereits ausgefüllt; das war der Stoff des ersten Teils unserer Artikelserie.

Im zweiten Teil haben wir Ansichten und Schnitte erzeugt und aufs Blatt verteilt, jetzt sind die Bemaßungen dran. Denn die ersparen es beim Bauen nach einem gedruckten Plan, Distanzen, Durchmesser, Winkel und ähnliches mühsam vom Papier abmessen zu müssen.

Wie immer zeigen wir in einem begleitenden Video am Ende des Artikels das Vorgehen in FreeCAD Klick für Klick.